Handbalistele junioare de la CSS Craiova, campioane regionale

Echipa CSS Craiova, pregatita de antrenoarea secunda de la SCMU Craiova, Florentina Stanciu, a castigat etapa Euroregiune a Campionatului National de Handbal pentru Junioare 4 (nascute 2011-2012 sau mai tinere), organizata in week-end-ul trecut in Banie. Meciurile din grupe s-au disputat in Sala Sporturilor "Ion Constantinescu", iar finalele, in Sala Polivalenta.CSS Craiova s-a impus net in toate meciurile jucate in turneu, astfel: in grupe a dispus de CSS Severin, scor 30-11, de Energetic Rm. ... citește toată știrea