Handbalistele tricolore, esec cu Elvetia, la Trofeul Carpati

Sub conducerea unuia dintre "epigonii" lui Ghita Tadici, Florentin Pera, nationala feminina de handbal a Romaniei a suferit una dintre umilintele istorice, fiind invinsa, in BT Arena din Cluj, de reprezentativa Elvetiei, scor 36-27 (16-16), in a doua zi a Trofeului Carpati.Principalele marcatoare ale Romaniei au fost: Bazaliu 6 goluri, Grozav 5, Popa 4, Boiciuc 3, Burlacenko 3, tricolorele ratand 6 aruncari de la 7 metri.Instalarea lui Pera a determinat-o pe