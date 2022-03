Dupa ce a pierdut la Mioveni, la scor, cu Danemarca, nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa si in deplasare, de nordice, scor 32-27 (13-10), in preliminariile Euro 2022. Cristina Neagu nu a fost inclusa in lot pentru meciul de la Odense, iar Pintea si Tirca, cu cate 7 reusite, au fost cele mai bune marcatoare pentru tricolore.Nationala Romaniei a ajuns pe locul 3, dupa ce Austria a invins ... citeste toata stirea