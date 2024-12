Handbalistele tricolore, invinse pe final de Franta

Calificate in grupa principala de la EURO cu 2 victorii din 3 meciuri, tinerele handbaliste tricolore au debutat in urmatoarea faza fara inhibitii, jucand de la egal la egal, contra campioanei mondiale, Franta, dar s-au vazut invinse pe final, la Debrecen, scor 30-25. Cu 10 minute inainte de ultima sirena, scorul era egal, 20-20, dar apararea excelenta de pana atunci a handbalistelor noastre nu a mai functionat si am primit in 10 minute jumatate din golurile pe care le incasasem in 50 de minute. ... citește toată știrea