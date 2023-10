Dupa ce a marcat in premiera pentru nationala U20 a Romaniei, in victoria cu 2-0 contra Angliei U20, Atanas Trica a reusit al treilea hat-trick din acest sezon pentru echipa a doua a Universitatii Craiova. Trica a fost decisiv pentru satelitul Stiintei, in meciul castigat cu 4-3 contra Jiului Petrosani, cu o zi inaintea comemorarii legendarului sau bunic, Ilie Balaci, de la a carui disparitie au trecut 5 ani. In meciul din etapa a 9-a a seriei C7, "Hat-Trica" a punctat in minutele 16, 31 si 61, ... citeste toata stirea