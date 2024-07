Hermannstadt - "U" Craiova, in prima etapa a campionatului

S-a stabilit de catre LPF programul campionatului regular 2024-2025, care debuteaza in week-end-ul 12-14 iulie. Universitatea Craiova joaca in prima etapa in deplasare, cu Hermannstadt. Primul meci acasa al Stiintei va fi cu UTA.Programul primei etape: Hermannstadt - Universitatea Craiova, FCSB - U Cluj, CFR Cluj - Dinamo, Farul - Unirea Slobozia, FC Botosani - Otelul Galati, Sepsi - Poli Iasi, UTA Arad - Rapid, Petrolul - Gloria Buzau.Programul Universitatii Craiova:Etapa 1, 13-14 iulie: ... citește toată știrea