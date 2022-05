Hertha Berlin a reusit sa se mentina si pentru sezonul urmator in Bundesliga, dupa ce a castigat barajul cu ocupanta locului 3 din Zweite, SV Hamburg. Echipa din Capitala pierduse cu 1-0 pe teren propriu, dar in mansa secunda s-a impus cu 2-0 in deplasarea de la Hamburg, goluri marcate de Boyata (4) si Plattenhardt (63).In ultima etapa din Bundesliga, Hertha pierduse la Dortmund, iar Stuttgart a marcat pe final cu Koln, asa ... citeste toata stirea