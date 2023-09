Universitatea Craiova debuteaza in actualul sezon al Cupei Romaniei miercuri, de la ora 16.15, urmand sa intalneasca, in prima etapa a grupei D, divizionara secunda CS Tunari. Echipa ilfoveana este pe penultima pozitie in esalonul secund, dar vine dupa primul succes in campionat, 1-0 pe teren propriu cu Csikszereda. Pana acum, in Cupa Romaniei, "Gunners" au eliminat echipele Progresul Spartac, scor 4-0, si Viitorul Ianca, scor 5-0. Universitatea Craiova are ca obiectiv castigarea trofeului, pe ... citeste toata stirea