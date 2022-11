In Cupa, Radoi schimba echipa si sistemul de joc

In etapa a doua a grupelor Cupei Romaniei, Universitatea Craiova joaca la Zlatna, cu formatia din Liga a III-a, CS Ocna Mures, miercuri, de la ora 17. Ambele echipe au cate 3 puncte dupa prima etapa, in grupa D a competitiei. Antrenorul Stiintei, Mirel Radoi, va schimba atat primul 11, cat si sistemul de joc si si-a avertizat elevii ca vor avea parte de o evaluare permanenta pana la iarna, cand se vor lua masuri in privinta lotului."Daca ne luam dupa ultimele jocuri din campionat ale celor de ... citeste toata stirea