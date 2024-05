In prefata duelului de Europa, Stiinta a invins "U" Cluj in finala mica la tineret

Duelul pentru Europa dintre Universitatea Craiova si Universitatea Cluj, care se disputa deseara, de la ora 20, pe "Ion Oblemenco", a fost precedat de doua finale intre cele doua cluburi la nivel de juniori, dar si de un meci in care cei doi antrenori au fost coechipieri. Costel Galca si Nelutu Sabau au evoluat sambata seara, pe Arena Nationala, in partida Generatiei de Aur vs Vedetele Lumii, castigata cu 3-2 de fostii tricolori, pentru care a marcat si Costel Galca. A carui forma a impresionat, ... citește toată știrea