In seara aceasta, CFR Cluj - "U" Craiova

Universitatea Craiova incepe play-off-ul in ziua in care se implinesc 41 de ani de la calificarea in semifinalele Cupei UEFA, acel 1-0 din returul cu Kaiserslautern, gol Negrila. Alb-albastrii joaca in seara aceasta in Gruia, contra lui CFR Cluj, de la ora 20.In primul meci din play-off, Rapid a pierdut acasa cu Farul, scor 1-2, iar clasamentul arata astfel: 1. FCSB 32p, 2. Rapid 28p, 3. CFR Cluj 27p, 4. Farul 25p, 5. "U" Craiova 25p, 6. Sepsi 22p.Adrian Mutu: "Suntem pregatiti pentru ... citește toată știrea