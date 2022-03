Inca o achizitie pentru echipa de handbal a Craiovei

Dupa si-a asigurat serviciile portaritei Anastasija Babovic, de la Buducnost Podgorica si ale extremei stanga de la Podravka Vegeta, Dijana Mugosa (26 de ani), SCM Craiova a reusit sa o achizitioneze pe veterana Katarina Krpez Slezak, extrema stanga de la Krim Ljublijana, care a mai jucat in sezonul precedent la Rostov-Don."Katarina Krpez Slezak a semnat cu SCM Craiova si va evolua in alb-albastru din sezonul viitor. In varsta de 33 de ani, Krpez Slezak ... citeste toata stirea