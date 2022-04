Dupa hat-trick-ul cu care a eliminat PSG in optimile Champions League, Karim Benzema a recidivat si in turul sferturilor de finala, contra detinatoarei trofeului, Chelsea, chiar pe Stamford Bridge. Atacantul francez a punctat in minutele 21, 24 si 46 pentru succesul cu 3-1 al lui Real Madrid, gazdele replicand ... citeste toata stirea