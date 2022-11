Inca un esec in campionat pentru baschetbalistii Craiovei

Daca parcursul din cupele europene al baschetbalistilor de la SCM Universitatea Craiova a fost remarcabil, in Liga Nationala nu se intampla la fel pentru echipa antrenata de Vitaly Stepanovski. Craioveii au ajuns la 4 infrangeri in 6 meciuri disputate in campionat, dupa ce au pierdut partida din deplasare cu Petrolul Ploiesti, scor 77-73 (22-17, 18-20, 21-16, 16-20). Au jucat pentru SCMU Craiova: Watson 21 de puncte, Mijovic 13, Nikolic 10, Hopkins 8, Palmi 7, ... citeste toata stirea