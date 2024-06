Incendiu la Pielesti, anihilat de localnici

Un incendiu a izbucnit sambata seara, in jurul orei 19.20, in comuna doljeana Pielesti, pe strada Gheorghita Geolgau, in preajma locuintei lui Dan Viorel Dica, fostul primar al localitatii si unul dintre candidatii la alegerile pentru primaria Pielesti, desfasurate recent. Focul declansat a cuprins o suprafata cu vegetatie uscata, de pe malul paraului Teslui, si s-a raspandit foarte rapid, punand in pericol locuintele din zona.Valvataia propagata si cu ajutorului vantului, care ameninta ... citește toată știrea