Incep retururile optimilor Champions League

Astazi, de la ora 22.00, se disputa primele doua meciuri din returul optimilor Champions League. Mansa a doua a dublei dintre Bayern Munchen si Lazio Roma se disputa dupa ce italienii s-au impus cu 1-0 in tur, gol Immobile. Bayern are sanse mici sa ia titlul in Bundesliga, avand 10 puncte in spatele lui Leverkusen, dar poate salva sezonul in Champions League. Tuchel, care va parasi echipa la finalul stagiunii, poate incepe cu: Neuer - Kimmich, de Ligt, Kim Min-Jae, Davies - Goretzka, Pavlovic - ... citește toată știrea