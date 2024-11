Incepe Europeanul de handbal feminin

Campionatul European de handbal feminin 2024 incepe astazi, fiind programat in trei tari: Ungaria, Austria si Elvetia, iar pe 15 decembrie se va disputa finala. La actuala editie, nationala Romaniei, pregatita de Florentin Pera, este in grupa B, alaturi de Muntenegru, Serbia si Cehia. Meciurile tricolorelor, programate in Fonix Arena din Debrecen: Romania - Cehia, vineri, 29 noiembrie, ora 19:00, Muntenegru - Romania, duminica, 1 decembrie, ora 19:00, Serbia - Romania, marti, 3 decembrie, ora ... citește toată știrea