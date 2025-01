Incepe Mondialul de handbal masculin

Astazi debuteaza editia a 29-a Mondialul de handbal masculin, una care este gazduita de Norvegia, Danemarca si Croatia. Favorita sa castige trofeul a patra oara la rand este Danemarca, in ciuda retragerilor lui Hanssen si Landin dupa Olimpiada de la Paris. Cvadrupla campioana mondiala in istoria sa, Romania nu s-a calificat la acest turneu final.Sunt 8 grupe initiale de cate 4 echipe, iar 3 din fiecare grupa vor merge in cele 4 grupe principale. Finala este pe 2 februarie, in Norvegia, la ... citește toată știrea