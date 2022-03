Incepe votul pentru All Star Game 2022 - Oradea

Federatia Romana de Baschet si CSM CSU Oradea organizeaza, in data de 20 aprilie, All Star Game 2022, in noua Sala Polivalenta din Oradea, care va fi inaugurata cu aceasta ocazie. Meciul "stelelor" din baschetul masculin romanesc revine dupa o intrerupere cauzata si de pandemia COVID-19.Suporterii baschetului si reprezentantii mass-media pot sa-si exprime optiunile pentru stabilirea componentei celor doua selectionate, NORD si SUD, care promit spectacol in cadrul "ALL STAR GAME LNBM 2022". ... citeste toata stirea