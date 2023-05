Derby della Madonnina din semifinalele Champions League a fost adjudecat net de Inter Milano, aflata in postura de oaspete in tur. Trupa lui Simone Inzaghi s-a impus cu 2-0, dar pe teren diferenta a fost mult mai mare intre cele doua rivale, campioana Italiei scapand de o umilinta suprema. In minutul 10 se stabilise scorul final, dupa golurile lui Edin Dzeko si Mkhitaryan, dar Inter a ratat apoi multe ocazii de a-si asigura calificarea in finala. Fara Rafael Leao, accidentat, echipa lui Pioli a ... citeste toata stirea