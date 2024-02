Liderul din Serie A, Inter Milano, a castigat cu 1-0 "Derby d'Italia" contra lui Juventus Torino, pe San Siro, in etapa a 23-a din Serie A. A fost si un derby pentru scudetto, intre primele doua clasate si favoritele la titlu. Inter a dominat duelul, la fel ca in tur, cand a fost 1-1, de data aceasta diferenta fiind facuta de autogolul lui Gatti, in minutul 37. Inter, care a cucerit recent si Supercupa Italiei, este pe ... citeste toata stirea