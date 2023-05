Inter Milano este prima finalista a editiei de anul acesta a Champions League, dupa ce a castigat ambele manse ale Derby della Madonnina, cu AC Milan, in semifinale. Dupa 2-0 in tur, Inter s-a impus si in partida considerata pe teren propriu, scor 1-0. Lautaro Martinez a inscris unicul gol al partidei in minutul 74.Inter Milano este ultima echipa italiana care a castigat Liga Campionilor, in 2010, in finala cu Bayern Munchen, scor 2-0. Inter a mai castigat trofeul in 1964 si 1965. Milanezii ... citeste toata stirea