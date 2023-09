La Wolfsbur,g intr-o partida amicala, Germania a fost umilita (1-4) de Japonia, care o invinsese (2-1) si in faza grupelor la CM din Qatar. Selectionerul Hansi Flick se afla sub maxima presiune, dupa ce in partidele anterioare remizase cu Ucraina (3-3) dar pierduse in fata Poloniei ... citeste toata stirea