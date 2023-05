Arsenal si-a luat adio de la titlu in Premier League, dupa ce a fost invinsa acasa de Brighton, scor 3-0, in etapa a 36-a, in timp ce liderul Manchester City s-a impus cu acelasi scor pe terenul lui Everton. Cu doua etape ramase din campionat, City are 4 puncte avans si un meci in plus de disputat fata de "tunari". Asadar, trupa lui Guardiola are nevoie de un singur succes in cele 3 meciuri ramase pentru a se incorona inca o data in Primera si are ocazia de a realiza tripla, fiind prezenta in ... citeste toata stirea