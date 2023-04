Nationala de handbal masculin a Romaniei a fost invinsa pe teren propriu de reprezentativa Austriei, scor 35-30 (19-17), in penultimul meci din grupa a 4-a a preliminariilor Euro 2024. In urma rezultatului, liderul Austria are 10 puncte, iar Romania se afla pe locul 2, cu 4. Insulele Feroe a castigat duelul cu Ucraina, scor 33-26, rezultat care ofera sanse de calificare tricolorilor. Daca Feroe nu bate si in Austria, atunci Romania isi ... citeste toata stirea