Irina Begu, favorita 27 si locul 30 WTA, s-a calificat in turul doi la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului. Romanca a invins-o pe americanca Elizabeth Mandlik, locul 129 WTA, ajunsa ca lucky-loser pe tabloul principal, scor 3-6, 7-6 (1), 6-2, in doua ore si 38 de minute. In runda urmatoare, Irina Begu o va intalni pe Laura Siegemund (Germania, 158 WTA). Nemtoaica are 3-1 la ... citeste toata stirea