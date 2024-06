Isalnita a pierdut prima mansa a barajului de promovare

In prima mansa a barajului de promovare in Liga a III-a, campioana Doljului, Metropolitan Isalnita, a pierdut in deplasare cu 0-3 contra campioanei din Dambovita, Urban Titu. Golurile au fost marcate de Manole (38), Stoica (78) si Motoi (81). Isalnita a evoluat in inferioritate numerica din minutul 52, dupa ce ... citește toată știrea