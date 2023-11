Edi Iordanescu a avut noroc de la tragerea la sorti si pana la finalul preliminariilor Euro 2024. Israel si Elvetia au remizat, 1-1, in restanta de la Felcsut, grupa I. Vargas a deschis scorul pentru elvetieni, in minutul 36, iar Weissman a egalat in minutul 88. Acum, echipele au 8 meciuri, iar situatia ... citeste toata stirea