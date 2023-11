Italia si Australia vor disputa finala editiei de anul acesta a Cupei Davis, care se disputa la Malaga. Italia, care a mai castigat trofeul in 1976, s-a calificat in finala, dupa ce a eliminat Serbia, scor 2-1. Decisiva a fost partida de dublu, in care cuplul Jannik Sinner/Lorenzo Sonego a invins cu 6-3, 6-4 perechea Novak Djokovic/Miomir Kecmanovic. A fost a doua ... citeste toata stirea