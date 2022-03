Italia, eliminata din play-off-ul pentru Mondiale!

Campioana europeana en-titre, Italia, a fost eliminata din cursa pentru Mondialul de anul acesta, din Qatar, pierzand acasa, la Palermo, in fata Macedoniei de Nord, scor 1-0. Fosta adversara a Romaniei in preliminarii, lipsita de starul Elmas, de la Napoli, suspendat, a dat lovitura in minutul 90+2, prin Trajkovski, atacantul care a jucat 4 ani tocmai la Palermo.Este al doilea Mondial consecutiv la care Squadra Azzurra, cvadrupla campioana mondiala, nu participa, dupa ce in 2018 a fost ... citeste toata stirea