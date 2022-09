Italia, in semifinalele Ligii Natiunilor

Dupa Olanda si Croatia, Italia s-a calificat si ea in semifinalele Ligii Natiunilor, dupa ce a castigat meciul decisiv, contra Ungariei, in deplasare. Atacantul lui Napoli, Raspadori, a deschis scorul, Donnarumma a avut apoi cateva interventii incredibile, iar Dimarco a punctat pentru 2-0, la capatul unei faze de play-station a Squadrei Azzurra. Anglia si Germania au oferit o repriza fabuloasa, cu 6 goluri, Albionul alunecand in al doilea esalon. A patra semifinalista a acestei editii se va ... citeste toata stirea