Ivan e la fel de slab si in liga a doua din Turcia

Imprumutat pana la vara de Universitatea Craiova la Adanaspor, Andrei Ivan (28 de ani) a debutat pentru formatia din liga a doua din Turcia, in meciul din deplasare cu Erokspor, din etapa a 20-a campionatului. Gazdele, contracandidate in lupta pentru salvarea de la retrogradare cu Adanaspor, s-au impus cu 1-0, gol marcat in minutul 55 de nigerianul Kayode.Andrei Ivan a fost titular, la fel ca albanezul Sokol Cikalleshi, cealalta achizitie importanta a iernii pentru Adanaspor. Jucatorul care ...