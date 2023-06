O alta plecare confirmata de la Universitatea Craiova in vara aceasta. Dupa ce Bogdan Mitrea (35 de ani), Ionut Vina (28 de ani) si Valerica Gaman (34 de ani) au parasit echipa, a venit randul lui Ivan Martic sa-si incheie conturile cu clubul. El nu a mai fost dorit la Craiova, desi mai avea inca un an de contract, partile convenind pentru reziilierea intelegerii. Revenit acum un an la Craiova, dupa ce plecase in Elvetia, Martic a fost imprumutat in februarie la Universitatea Cluj si a revenit ... citeste toata stirea