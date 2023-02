Fundasul dreapta Ivan Martic se desparte de Universitatea Craiova, la o jumatate de an dupa revenirea sa in Banie, si va ajunge tot in Superliga, la Universitatea Cluj. Jucatorul de 32 de ani a bifat 14 prezente in acest sezon pentru gruparea din Banie, in care a reusit o pasa de gol. Ultimul meci in care Ivan Martic a evoluat pentru Universitatea Craiova este cel de la Ovidiu, cu Farul, in care a fost inlocuit la pauza de Eugen Neagoe.Ivan Martic a mai jucat pentru Stiinta intre 2017 si 2020, ... citeste toata stirea