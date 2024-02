Ivaylo Petev: "Jucatorii nu sunt roboti, dar o sa ajungem sa marcam 3 goluri din 3 ocazii!"

Desi propriul bilant il desfiinteaza, Universitatea Craiova castigand un singur meci din ultimele 7 in care el a stat pe banca tehnica, bulgarul Ivaylo Petev face apel la statistica inaintea meciului de pe terenul ultimei clasate, FC Botosani, spunand ca echipa pe care o conduce acum nu a reusit sa se impuna in ultimii patru ani in fieful moldovenilor si astfel va fi o disputa dificila. Ivaylo Petev s-a aratat deranjat cand a fost intrebat despre rezultatele modeste ale Universitatii Craiova si ... citește toată știrea