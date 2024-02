Ivaylo Petev: "La noi e problema de psihic"

Dupa ce Universitatea Craiova a castigat cu mari emotii meciul cu FC Voluntari, scor 2-1, antrenorul Ivaylo Petev a gasit de cuviinta sa critice arbitrii, adaugand ca echipa sa merita sa castige, desi s-a prabusit psihic dupa ce a fost egalata. Asa cum declara dupa fiecare meci, Petev crede ca echipa va arata mai bine in urmatoarele meciuri."Vreau sa felicit jucatorii, suporterii si cred ca meritam mai mult sa castigam decat adversarii nostri. Am avut o prima repriza foarte solida, in cea ... citește toată știrea