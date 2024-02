Ivaylo Petev: "Trebuie sa aratam ceva in plus cu Petrolul"

In etapa a 28-a a campionatului, Universitatea Craiova joaca in deplasare cu Petrolul Ploiesti, joi, de la ora 18.30, meci arbitrat de Ionut Coza. In duelul de la Ploiesti, Universitatea Craiova va fi lipsita de capitanul Nicusor Bancu, suspendat, si de portarul David Lazar, accidentat. Antrenorul oltenilor, Ivaylo Petev, spera ca jucatorii sai sa aiba o prestatie mai convingatoare decat in jocul cu Voluntari."Ne asteapta un meci greu, Petrolul joaca foarte bine acasa si au suporteri ... citește toată știrea