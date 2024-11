Jake Paul, declarat castigator in duelul cu Mike Tyson

Meciul de box desfasurat la AT&T Stadium din Arlington, dintre Jake Paul, in varsta de 27 de ani, influencer pe retelele de socializare, devenit boxer, si legendarul pugilist Mike Tyson, acum in varsta de 58 de ani, fost multiplu campion la categoria grea, s-a incheiat cu victoria lui Jake Paul, prin decizie unanima a arbitrilor. Un arbitru-judecator a acordat un scor de 80-72, iar doi arbitri-judecatori au considerat ca Paul a castigat cu 79-73. "Iron Mike" a fost in verva doar in prima runda, ... citește toată știrea