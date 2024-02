Jalen Blesa a ajuns si e asteptat sa dea goluri la Universitatea Craiova

Ultimul transfer al Universitatii Craiova, atacantul Jalen Blesa, a ajuns in Banie. "De-asta l-am adus, sa dea goluri!" a fost mesajul cu care l-a intampinat antrenorul Ivaylo Petev. Varful cu dubla cetatenie, spaniola si americana, a fost transferat pentru o suma de 300.000 de euro, conform spuselor lui Mihai Rotaru, de la formatia din prima liga din Kosovo, FC Pristina, si a semnat un contract valabil pana in iunie 2027. Blesa a marcat de 11 ori in 21 de partide in actuala stagiune pentru ... citește toată știrea