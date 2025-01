Jaqueline Cristian, eliminata in turul 3 la Australian Open

Jaqueline Cristian, locul 82 WTA, a fost eliminata azi-noapte in turul trei la Australian Open, fiind invinsa in trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-3, de germanca Eva Lys, locul 129 mondial, dupa doua ore si 25 de minute. In optimi, Lys se va duela cu poloneza Iga Swiatek, care a trecut de Emma Raducanu, scor 6-1, 6-0. In alte meciuri, Emma Navarro a trcut cu 2-1 de Ons Jabeur, Veronika Kudermetova cu 2-0 de Maia Haddad, Elena Rybakina cu ... citește toată știrea