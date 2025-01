Jaqueline Cristian, in turul 2 la Australian Open

Dupa mai mult de doua ore si jumatate de joc, setul trei durand 68 de minute, Jaqueline Cristian a invins-o pe croata Petra Martic cu 6-2, 4-6, 7-6 (10-7 in super tie-break) si romanca s-a calificat in turul secund la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului. In turul 2, Cristian (locul 82 WTA) se va duela cu italianca Lucia Bronzetti, cea care a produs o mare surpriza in mansa inaugurala, trecand in 2 seturi de Vika Azarenka. Cristian are 4-1 in directele cu Bronzetti (locul 78 ... citește toată știrea