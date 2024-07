JO de la Paris: S-au stabilit grupele turneului de baschet masculin

Echipele de baschet masculin ale Greciei, Spaniei, Braziliei si Porto Rico s-au calificat la JO 2024 de la Paris, dupa ce au reusit sa castige finalele celor patru turnee preolimpice. Grecia lui Giannis Antetokounmpo a invins cu 89-69 echipa Croatiei in finala de la Pireu, dupa ce elenii depasisera in semifinale Slovenia lui Luka Doncic.In turneul pe care l-a gazduit, la Valencia, Spania a trecut in ... citește toată știrea