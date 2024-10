Joan Laporta, vizita in Romania

Presedintele clubului FC Barcelona, Joan Laporta, s-a aflat zilele acestea in Romania, cu prilejul deschiderii unei academii a clubului catalan in Bucuresti. In lunile august si septembrie au avut loc cateva actiuni de selectie la Barca Academy, sub comanda a patru antrenori din "La Masia", iar seful filialei va fi fostul international Florin Raducioiu.Laporta s-a intalnit si cu presedintele FRF, Razvan Burleanu."Presedintele FRF a subliniat ca Romania reprezinta o oportunitate de investitie ... citește toată știrea