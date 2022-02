Joi se trag la sorti semifinalele Cupei Romaniei

Casa Fotbalului gazduieste joi, de la ora 11.45, tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei. Detinatoarea trofeului, Universitatea Craiova, va fi introdusa in aceeasi urna cu celelalte trei formatii calificate in aceasta faza, Sepsi Sfantu Gheorghe, FC Arges si FC Voluntari. Jocurile din cadrul semifinalelor Cupei Romaniei vor avea loc in perioada 19-21 aprilie, turul, respectiv 10-12 mai, returul.Jocurile din cadrul semifinalelor se desfasoara in sistem tur-retur, prima ... citeste toata stirea