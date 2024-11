Jorge Sampaoli, noul antrenor al lui Rennes

Antrenorul argentinian Jorge Sampaoli (64 de ani) a fost instalat antrenor al formatiei din Ligue I, Rennes, care este pe locul 13 in clasament si s-a despartit recent de tehnicianul francez Julien Stephan. Sampaoli, care a mai antrenat-o in Franta pe Marseille, intre 2021-2022 si de care s-a despartit in urma unor diferende cu conducerea pe ... citește toată știrea