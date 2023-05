In pofida victoriei spectaculoase din Giulesti, care le-a asigurat locul 4 in clasament, jucatorii Universitatii Craiova nu au celebrat la final, ei fiind aproape sa incheie sezonul fara a atinge obiectivul minim: calificarea in cupele europene. Dupa ce au acumulat mai putin de jumatate din punctele posibile in play-off, alb-albastrii se agata de succesul Universitatii Cluj in finala Cupei Romaniei, pentru a avea ocazia unui baraj cu FC Voluntari sau Fcu. Alexandru Cretu a spus lucrurilor pe ... citeste toata stirea