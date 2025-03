Jucatorii de la FCSB, uimiti de replica modesta a Craiovei

Dupa meciul cu Universitatea Craiova, pe care l-au castigat cu 1-0, jucatorii de la FCSB s-au destainuit in anumite cercuri, declarandu-se uimiti de replica extrem de slaba a asa-zisului "challenger" la titlu, formatia din Banie. Cand nu au mai stat in fata camerelor TV, cei de la FCSB au spus ce au simtit cu adevarat in teren."Nu-i credeam atat de slabi, noi abia ne mai tineam pe picioare dupa meciul cu Lyon, am, avut si atatea absente, dar am intalnit niste adversari mult mai modesti decat ... citește toată știrea