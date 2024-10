Juniorii Craiovei, egali cu cei de la Kids Tampa

Academia Universitatii Craiova n-a fost superioara celei de la Kids Tampa, in dubla disputata in deplasare, contand pentru etapa a 8-a din Liga de Tineret si din Liga Elitelor U17. Astfel, in Liga de Tineret, seria Vest, Kids Tampa Brasov - Universitatea Craiova s-a terminat 0-0. Antrenorul juvetilor, Corneliu Papura, a inceput cu: Costin - Pancu, Buse, Vancea, Gaspar - Lapadatescu, Tomsa, Busa - Ciolacu, Luta, Gaina. A mai intrat: Baloi. Dupa 8 etape, "U" Craiova este lider, cu 19 puncte, la ... citește toată știrea