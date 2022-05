Juniorii Stiintei, in fazele finale la trei categorii de varsta

Daca echipa de seniori a Universitatii Craiova si-a ratat aproape toate obiectivele acestui sezon, majoritatea echipelor de juniori au un final de sezon reusit. Astfel, Universitatea Craiova va disputa finalele Ligii Elitelor atat la U17, cat si la U16, iar grupa U15 a Stiintei va evolua in turneul final al Ligii Elitelor, fiind calificata in semifinale.Dupa 3-2 la Craiova, Universitatea Craiova U17 a remizat, scor 1-1, in mansa retur a semifinalelor Ligii Elitelor cu Farul Constanta si s-a ... citeste toata stirea