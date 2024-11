Juniorii Stiintei, triumf categoric in derby-ul cu FCSB

Derby-ul play-off-ului Ligii de Tineret s-a disputat duminica, la "Aripile", intre Universitatea Craiova si FCSB. Echipa lui Cornel Papura si-a dominat net rivala si a concretizat superioritatea si pe tabela, trecandu-si in cont un succes categoric, scor 4-1. Pustii Stiintei au ajuns astfel la 5 victorii in tot atatea meciuri jucate in play-off-ul competitiei a carei castigatoare va evolua in UEFA Youth League. In derby-ul cu FCSB, pentru Stiinta U19 au marcat: Busa (2), Chifa si Girgel. Cornel ... citește toată știrea